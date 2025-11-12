Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit E-Scooter und verletztem Kind

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (11.11.2025) kam es gegen 15:00 Uhr in der Beckersbergstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.

Zwei E-Scooterfahrer fuhren von der Jahnstraße kommend in Richtung des Beckersbergsees und passierten in Höhe des Bürgerhauses und des Spielplatzes die dort spielenden Kinder. Dabei stieß einer der Fahrer mit einem Jungen zusammen, woraufhin beide zu Boden fielen. Das Kind zog sich bei dem Vorfall leichte Verletzungen zu.

Der mutmaßliche Unfallverursacher wird als männlich, ca. 16 bis 19 Jahre alt und etwa 185 cm groß beschrieben. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er dunkle Kleidung und eine Kapuze.

Die Polizei Henstedt-Ulzburg bittet den Fahrer des zweiten E-Scooters sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 04193-99130 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell