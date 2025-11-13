PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Gemeinsame Kontrolle mit Schwerpunkt auf Transportern und Lebensmitteltransportern

Elmshorn (ots)

Am 11.11.2025 führten das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn gemeinsam mit dem Polizeirevier Elmshorn und der Lebensmittelaufsicht des Kreises Pinneberg eine Kontrolle in der Wittenberger Straße durch.

Kontrolliert wurden 53 Fahrzeuge, bei denen es sich zumeist um Kühlfahrzeuge handelte.

Hierbei wurden 8 Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz, 2 × verbotswidrige Handynutzung, 1 × Überladung, 2 × Ladungssicherung und in 8 Fällen wegen Mängeln in der technischen Ausrüstung festgestellt und geahndet.

Durch die Lebensmittelaufsicht wurden lediglich kleine Mängel festgestellt, die meist vor Ort behoben werden konnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 11:14

    POL-SE: Pinneberg - Polizei sucht Zeugen eines versuchten Einbruchs in ein Einfamilienhaus

    Pinneberg (ots) - Am 12.11.2025 (Mittwoch) ist es in der Zeit von 17.45 Uhr bis 18.00 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Straße Rehmen gekommen. Die Tatbegehung wurde abgebrochen. Stehlgut wurde nicht erlangt. Zur Einsatzzeit versuchten unbekannte Täter gewaltsam in das Einfamilienhaus einzudringen. Hierbei entstand lediglich Sachschaden. Ins ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 12:29

    POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit E-Scooter und verletztem Kind

    Henstedt-Ulzburg (ots) - Am Dienstagnachmittag (11.11.2025) kam es gegen 15:00 Uhr in der Beckersbergstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Zwei E-Scooterfahrer fuhren von der Jahnstraße kommend in Richtung des Beckersbergsees und passierten in Höhe des Bürgerhauses und des Spielplatzes die dort spielenden Kinder. Dabei stieß einer ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 11:01

    POL-SE: Rellingen - Unbekannter Mann spricht Kind vor der Schule an

    Rellingen (ots) - Am 11.11.2025 (Dienstag) soll es im Appelkamp in Rellingen zu einem Ansprechen eines Kindes durch einen unbekannten Mann gekommen. Gegen 16.00 Uhr habe ein Mann ein Kind vor der Grundschule angesprochen und versucht, es in Richtung seines Fahrzeuges zu ziehen. Das Mädchen sei dann sofort weggelaufen und habe ihre Mutter informiert. Die Familie hat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren