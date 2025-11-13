Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Gemeinsame Kontrolle mit Schwerpunkt auf Transportern und Lebensmitteltransportern

Elmshorn (ots)

Am 11.11.2025 führten das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn gemeinsam mit dem Polizeirevier Elmshorn und der Lebensmittelaufsicht des Kreises Pinneberg eine Kontrolle in der Wittenberger Straße durch.

Kontrolliert wurden 53 Fahrzeuge, bei denen es sich zumeist um Kühlfahrzeuge handelte.

Hierbei wurden 8 Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz, 2 × verbotswidrige Handynutzung, 1 × Überladung, 2 × Ladungssicherung und in 8 Fällen wegen Mängeln in der technischen Ausrüstung festgestellt und geahndet.

Durch die Lebensmittelaufsicht wurden lediglich kleine Mängel festgestellt, die meist vor Ort behoben werden konnten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell