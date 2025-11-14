Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Rellingen (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag (12./13.11.2025) drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Uhlengrund ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher zwischen 17:00 Uhr und 09:30 Uhr vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Obergeschoss des Hauses. Dort durchsuchten die Täter Schränke und Kommoden in den Räumlichkeiten.

Angaben zu möglichem Stehlgut können zum jetzigen Zeitpunkt nicht getätigt werden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04101 202-0 entgegen. Alternativ können sachdienliche Informationen auch per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell