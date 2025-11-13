PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Fahrzeuge überfahren auf der Fahrbahn liegenden Auspuff - Polizei sucht Besitzer

Steinheim (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20.55 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 252 zwischen Blomberg und Steinheim, kurz vor dem Kreisverkehr bei Steinheim, zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Zwei Pkw, die hintereinander von Blomberg in Richtung Steinheim unterwegs waren, überfuhren einen Auspuff, der auf der Fahrbahn lag. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Besitzer des verlorenen Auspuffs. Hinweise darauf, von welchem Fahrzeug das Teil stammen könnte oder wer es verloren haben könnte, nimmt die Polizei Höxter unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 13:20

    POL-HX: Sekundenschlaf unter Alkoholeinfluss - 53-Jähriger prallt gegen Leitplanke

    Beverungen (ots) - Ein 53-jähriger Autofahrer aus Rheinland-Pfalz ist am Mittwochabend, 12. November, auf der Bundesstraße 83 zwischen Höxter und Beverungen schwer verletzt worden, nachdem er mit seinem Pkw gegen eine Leitplanke prallte. Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann gegen 19.45 Uhr mit seinem VW Sharan in Richtung Beverungen unterwegs. In einer ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 13:59

    POL-HX: Zusammenstoß im Kreisverkehr - Eine Person leicht verletzt

    Warburg (ots) - Am Mittwoch, 12. November, kam es gegen 5.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr am "Seichenbrunnen" in Warburg. Ein 19-jähriger Warburger befuhr mit einem Audi die Straße "Seichenbrunnen" und fuhr in den Kreisverkehr ein. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei einen bereits im Kreisverkehr befindlichen VW Golf, der von einem 26-jährigen ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:39

    POL-HX: Mehrere hundert Meter Kupferkabel in Bad Driburg entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Bad Driburg (ots) - Unbekannte Täter haben in Bad Driburg mehrere hundert Meter Kupferkabel entwendet. Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 7. November, 14 Uhr, und Montag, 10. November, 8 Uhr. Die Kupferkabel waren in der Straße "Im Wenningsen" gelagert. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Wie die Täter das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren