Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei sucht Unfallgeschädigten

Höxter (ots)

Am Mittwoch, 19. November, kam es auf der B64 zwischen Höxter und Godelheim zu einem Verkehrsunfall, für dessen weitere Aufklärung die Polizei Höxter nun einen beteiligten Fahrzeugführer sucht. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann aus Paderborn mit einem Dacia von Höxter in Richtung Godelheim. Vor ihm befand sich ein Linienbus, hinter ihm ein Mercedes. Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzte der Fahrer des Mercedes zum Überholen an. Gleichzeitig wechselte der 62-Jährige auf die linke Spur, um ebenfalls den Linienbus zu überholen - offenbar ohne den bereits überholenden Mercedes zu bemerken. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Mercedes laut Zeugenaussagen weit nach links aus und geriet auf einen Grünstreifen. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Leitpfosten. Der Dacia-Fahrer scherte anschließend wieder ein und wurde kurz darauf von einem unbeteiligten Zeugen auf den Vorfall angesprochen. Die Ermittler des Verkehrskommissariats Höxter bitten den bislang unbekannten Fahrer des Mercedes, sich zur Klärung des Unfallhergangs bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegengenommen./rek

