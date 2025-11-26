PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mann bedroht Unfallbeteiligten und leistet Widerstand - zwei Polizisten leicht verletzt

Warburg (ots)

Bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls in Warburg-Menne kam es am Dienstag, 25. November, zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Zwei Einsatzkräfte wurden dabei leicht verletzt. Gegen 17.15 Uhr ereignete sich in der Straße "Lange Wanne" ein Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Mann aus Willebadessen mit seinem Pkw auf das Fahrzeug einer 55-jährigen Frau auffuhr. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand, es entstand leichter Sachschaden. Während die Polizeibeamten den Unfall aufnahmen, mischte sich ein 68-jährige Angehöriger der Unfallbeteiligten lautstark ein. Er bedrohte den Unfallgegner mehrfach und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Da er sich nicht beruhigen ließ, sich nicht ausweisen wollte und schließlich die Hand eines Beamten wegschlug, wurde er Ingewahrsam genommen. Hierbei leistete er weiterhin Widerstand, wodurch beide Beamte leichte Verletzungen davontrugen. Weitere Unterstützungskräfte wurden hinzugezogen und übernahmen den Einsatz. Die verletzten Kollegen suchten zur ambulanten Behandlung ein Krankenhaus auf. Gegen den 68-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Bedrohung eingeleitet. Nachdem sich der Mann doch noch deutlich beruhigt hatte, konnte er vor Ort entlassen werden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

