LPI-G: Verkehrsunfall mit Verletztem
Greiz (ots)
Greiz. Am 28.11.2025 gegen 18:46 Uhr kam es an der Einmündung Waldhausstraße und Pohlitzplatz zur Kollision zweier Fahrzeuge. Als ein 19-jähriger Fahrer den Pohlitzplatz befuhr und nach Links abbiegen wollte, missachtete er nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt eines 59-jährigen Pkw-Fahrers. Es kam zur Kollision. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholeinfluss be dem 59-Jährigen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang halten derzeit noch an. (SR)
