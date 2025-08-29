Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall auf Supermarkt-Parkplatz - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Am Freitagabend, 22. August, gegen 22 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Rudloffstraße in Bremerhaven-Lehe zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekannter Fahrer touchierte beim Ausparken mit seinem weißen Transporter einen gerade einparkenden grauen Hyundai eines 42-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher zunächst vom Unfallort. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf und versuchte, durch Hupen und Betätigen des Fernlichts auf sich aufmerksam zu machen. Nachdem der Verursacher schließlich anhielt, gab er an, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben. Er übergab dem Hyundai-Fahrer einen Zettel mit seinen Personalien und seiner Telefonnummer, stieg anschließend wieder in seinen Transporter und fuhr davon. Seitdem ist der Mann nicht mehr erreichbar.

Hinweise nimmt die Polizei Bremerhaven unter der Telefonnummer 0471/953-4444 entgegen.

