PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkener Autofahrer vor Drive-In-Schalter eingeschlafen

Bremerhaven (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 29. August, ist ein 22-jähriger Mann in seinem Auto auf der Zufahrt zu einem Drive-in-Schalter eines Schnellrestaurants im Bremerhavener Stadtteil Fischereihafen eingeschlafen. Nicht, weil die Bestellung zu lange dauerte, sondern aufgrund von Alkoholkonsum.

Nach mehreren Versuchen den Schlafenden gegen 3.40 Uhr zu wecken, reagierte er völlig orientierungslos. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit. Der Mann war während des Einsatzes fest davon überzeugt, keinen Alkohol konsumiert zu haben. Zudem verhielt sich der Bremerhavener unkooperativ und beleidigend gegenüber den Beamten.

Daraufhin entnahm ein Arzt dem 22-Jährigen eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Das Auto verblieb auf dem Parkplatz, die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 12:41

    POL-Bremerhaven: Nach Trunkenheitsfahrt durch Lehe: Autofahrer landet in der Zelle

    Bremerhaven (ots) - Ein 50 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwoch, 27. August, in Bremerhaven-Lehe diverse Verkehrsdelikte begangen. Letztlich endete sein Trip sogar in einer Zelle. Gegen 13.40 Uhr meldeten Zeugen einen Autofahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit über einen Baumarkt-Parkplatz sowie die Grünflächen im Bereich Werftstraße fahren solle. Die ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 11:37

    POL-Bremerhaven: Radfahrer unter Alkoholeinfluss

    Bremerhaven (ots) - Weil er zu nächtlicher Stunde ohne Licht in der Fußgängerzone der Bremerhavener Innenstadt unterwegs war, ist ein Radfahrer einer Polizeistreife aufgefallen. Der 35-jährige Mann radelte am späten Mittwochabend, 27. August, mit einer sehr schwankenden und unkontrollierten Fahrweise durch die Fußgängerzone der Bürgermeister-Smidt-Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem 35-Jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren