Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkener Autofahrer vor Drive-In-Schalter eingeschlafen

Bremerhaven (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 29. August, ist ein 22-jähriger Mann in seinem Auto auf der Zufahrt zu einem Drive-in-Schalter eines Schnellrestaurants im Bremerhavener Stadtteil Fischereihafen eingeschlafen. Nicht, weil die Bestellung zu lange dauerte, sondern aufgrund von Alkoholkonsum.

Nach mehreren Versuchen den Schlafenden gegen 3.40 Uhr zu wecken, reagierte er völlig orientierungslos. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit. Der Mann war während des Einsatzes fest davon überzeugt, keinen Alkohol konsumiert zu haben. Zudem verhielt sich der Bremerhavener unkooperativ und beleidigend gegenüber den Beamten.

Daraufhin entnahm ein Arzt dem 22-Jährigen eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Das Auto verblieb auf dem Parkplatz, die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell