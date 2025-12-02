PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Am 01.12.2025 gegen 01:15 Uhr wurde in der Bahnhofstraße eine Unfallflucht gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 33-Jähriger Pkw-Fahrer auf gerader Strecke die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einer Hecke sowie einem Zaun. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer in unbekannte Richtung. Im Zuge der Fahndung konnten Polizeibeamte den mutmaßlichen Fahrer zwischen Meuselwitz und Mumsdorf stellen. Hinweise deuten darauf hin, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem war der 33-Jährige stark alkoholisiert. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 10:51

    LPI-G: Mädchen bedroht und Handy erpresst - die Polizei bittet um Mithilfe

    Gera (ots) - Gera. Eine 11-Jährige wurde am Dienstagmorgen (25.11.2025) gegen 07:20 Uhr auf ihrem Schulweg von einem unbekannten, komplett schwarz gekleideten Täter in der Keplerstraße (Gewerbegebiet) angehalten. Dieser forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe ihres Mobiltelefons. Das Mädchen übergab das Telefon, woraufhin der Täter in unbekannte ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 08:53

    LPI-G: Verkehrsunfall mit Verletztem

    Greiz (ots) - Greiz. Am 28.11.2025 gegen 18:46 Uhr kam es an der Einmündung Waldhausstraße und Pohlitzplatz zur Kollision zweier Fahrzeuge. Als ein 19-jähriger Fahrer den Pohlitzplatz befuhr und nach Links abbiegen wollte, missachtete er nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt eines 59-jährigen Pkw-Fahrers. Es kam zur Kollision. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 08:52

    LPI-G: Unfallflucht unter Einfluss von Betäubungsmitteln

    Gera (ots) - Gera. Am 29.11.2025 gegen 15:20 Uhr kollidierte ein 24-jähriger Autofahrer in der Clara-Zetkin-Straße mit einem Verkehrszeichen, nachdem er einem abbremsenden Fahrzeug ausweichen musste. Der Fahrer entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort, konnte jedoch im Nachgang durch die Polizei ermittelt werden. Ein vorläufiger Drogentest deutete auf Betäubungsmittelkonsum hin. Ob der Fahrer bereits ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren