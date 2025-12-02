Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Am 01.12.2025 gegen 01:15 Uhr wurde in der Bahnhofstraße eine Unfallflucht gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 33-Jähriger Pkw-Fahrer auf gerader Strecke die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einer Hecke sowie einem Zaun. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer in unbekannte Richtung. Im Zuge der Fahndung konnten Polizeibeamte den mutmaßlichen Fahrer zwischen Meuselwitz und Mumsdorf stellen. Hinweise deuten darauf hin, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem war der 33-Jährige stark alkoholisiert. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell