Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit zwei Verletzten

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 01.12.2025 gegen 17:35 Uhr ereignete sich am Rosa-Luxemburg-Platz in Zeulenroda ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Fußgängern. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin befuhr dabei die Goetheallee, bog in Richtung Rosa-Luxemburg-Platz ab und erfasste auf Höhe Rosa-Luxemburg-Platz einen 75-jährigen Mann und dessen 76-jährige Frau, welche gerade die Straße überquerten. Während der Mann leicht verletzt wurde, erlitt die Frau schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (BF)

