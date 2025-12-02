PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit zwei Verletzten

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 01.12.2025 gegen 17:35 Uhr ereignete sich am Rosa-Luxemburg-Platz in Zeulenroda ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Fußgängern. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin befuhr dabei die Goetheallee, bog in Richtung Rosa-Luxemburg-Platz ab und erfasste auf Höhe Rosa-Luxemburg-Platz einen 75-jährigen Mann und dessen 76-jährige Frau, welche gerade die Straße überquerten. Während der Mann leicht verletzt wurde, erlitt die Frau schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 09:51

    LPI-G: Drogenfund bei Personenkontrolle

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 01.12.2025 gegen 17:30 Uhr unterzogen Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz einen 52-Jährigen in der Friedrich-Engels-Straße in Zeulenroda einer Personenkontrolle. Bei der Kontrolle wurde bei dem Mann ein Cliptütchen mit Methamphetamin aufgefunden. Die Droge wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (BF) ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 09:51

    LPI-G: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

    Altenburg (ots) - Meuselwitz. Am 01.12.2025 gegen 01:15 Uhr wurde in der Bahnhofstraße eine Unfallflucht gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 33-Jähriger Pkw-Fahrer auf gerader Strecke die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einer Hecke sowie einem Zaun. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer in unbekannte Richtung. Im Zuge der ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:51

    LPI-G: Mädchen bedroht und Handy erpresst - die Polizei bittet um Mithilfe

    Gera (ots) - Gera. Eine 11-Jährige wurde am Dienstagmorgen (25.11.2025) gegen 07:20 Uhr auf ihrem Schulweg von einem unbekannten, komplett schwarz gekleideten Täter in der Keplerstraße (Gewerbegebiet) angehalten. Dieser forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe ihres Mobiltelefons. Das Mädchen übergab das Telefon, woraufhin der Täter in unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren