Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Gera (ots)

Gera. Zwischen dem 30.11.2025, 20:00 Uhr, und dem 01.12.2025, 07:25 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Plauenschen Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Täter auf bislang ungeklärte Weise in die Wohnräume zweier Männer ein und entwendeten Musikequipment. Zudem wurde die Wohnungseingangstür beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern derzeit noch an. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im Bereich der Plauenschen Straße geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Gera unter 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Aktenzeichen: 0311824/2025) (SR)

