Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Nach Diebstahl durch Ladendetektiv gestellt

Landau (ots)

Am Morgen des 29.11.2025 kam es in einem Elektronikfachmarkt im Landauer Stadtbereich zu einem Ladendiebstahl. Dabei entnahm ein 35-Jähriger eine Kamera im Wert von 99EUR aus dem Regal und passierte damit den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Der im Markt tätige Ladendetektiv wurde auf die Situation aufmerksam und stellte den 35-Jährigen noch vor Verlassen des Markts. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde ein Strafverfahren aufgrund des Diebstahls gegen den 35-Jährigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

