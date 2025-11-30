PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr

Westheim (ots)

Am Abend des 29.11.2025, gegen ca. 20:20 Uhr wurde ein vermeintlicher Verkehrsunfall im Bereich der Kirchstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu keinem Unfall gekommen war. Ein 41-jähriger Fahrer war zuvor von der Fahrbahn abgekommen, wobei ein Notbremsassistent offenbar einen Aufprall verhinderte. Bei der Überprüfung wurde bei diesem starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 3,15 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Die Polizeiinspektion Germersheim ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Frauenhoffer, PHK

Telefon: 07274 958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

