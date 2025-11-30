POL-PDLD: Einbruch in Kirche
Germersheim (ots)
Im Zeitraum vom 28.11.2025, 18:00 Uhr bis zum 29.11.2025, 12:10 Uhr kam es zu einem Einbruch innerhalb einer Kirche in der Windhofstraße. Unbekannte Täter gelangten hierbei durch Aufhebeln eines Kellerfensters in das Gebäude und durchsuchten Teile davon nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet, es entstand jedoch Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.in Verbindung setzen.
