Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Kirche

Germersheim (ots)

Im Zeitraum vom 28.11.2025, 18:00 Uhr bis zum 29.11.2025, 12:10 Uhr kam es zu einem Einbruch innerhalb einer Kirche in der Windhofstraße. Unbekannte Täter gelangten hierbei durch Aufhebeln eines Kellerfensters in das Gebäude und durchsuchten Teile davon nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet, es entstand jedoch Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Frauenhoffer, PHK

Telefon: 07274 958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
