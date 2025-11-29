Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahruntüchtig, ohne Fahrerlaubnis und mit Messer bewaffnet

Niederhorbach (ots)

Ein 21-jähriger Fahrzeugführer wurde am frühen Samstagmorgen (29.11.2025) gegen 0:50 Uhr auf der B38 bei Niederhorbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er hat sich zugleich mehrere Verfehlungen geleistet und musste seine Fahrt beenden, da er mit 0,47 Promille alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Marihuana stand. Weiterhin ist er derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und führte zugriffsbereit ein verbotenes Springmesser mit sich.

Dem 21-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, sein Messer musste er den Polizeibeamten aushändigen.

