POL-MFR: (577) Unfall im Einmündungsbereich - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag (03.06.2025) kam es im Nürnberger Stadtgebiet zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lkw. Zur Feststellung des genauen Unfallhergangs bittet die Verkehrspolizei um Zeugenhinweise.

Gegen 15:10 Uhr war ein 71-jähriger Mann mit einem silbernen VW Golf vom Dianaplatz kommend auf der Nopitschstraße in Richtung Schweinau unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 41-jähriger Mann mit einem Lkw mit Anhänger vom Frankenschnellweg nach rechts in die Nopitschstraße, ebenfalls in Richtung Schweinau, ein. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde hierbei niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm das Unfallgeschehen vor Ort auf. Da beide Beteiligten angaben, bei Grünlicht in den Einmündungsbereich gefahren zu sein, bitten die Beamten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 65831530 in Verbindung zu setzen.

