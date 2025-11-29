PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bei Haustürgeschäft doppelt abkassiert

Waldhambach (ots)

Hätte eine 82-jährige Frau aus Waldhambach erahnen können, dass ihr der ersparte Gang zum Supermarkt derart teuer zu stehen kommt, wäre die Entscheidung vermutlich anders ausgefallen. Am Mittwoch, 26.11.2025, klingelte nämlich ein unbekannter Mann an ihrer Haustür und bot Äpfel und Kartoffeln an, woraufhin man sich auf einen Preis von 180 Euro einigte. Am vergangenen Freitag, 28.11.2025, gegen 16:23 Uhr erschien der Mann erneut und verlangte weitere 130 Euro mit der Begründung, dass die erste Zahlung mittels EC-Karte nicht funktioniert hätte. Im Nachhinein stellte die 82-Jährige jedoch fest, dass der Betrag ordnungsgemäß abgebucht wurde.

Der unbekannte Mann gab sich als Bauer aus Ingelheim aus und wurde als groß mit schwarzen Haaren beschrieben. Er war mit einem weißen Transporter und blauer Aufschrift unterwegs.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Müßle

Telefon: 06343/93340
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

