Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Nach Unfall mit Radfahrer geflüchtet

Landau (ots)

Am Morgen des 28.11.2025 befuhr die 56-jährige Fahrradfahrerin die Straße "Am Kleinwald" in Richtung Siedlungsstraße in Herxheim. An einer dortigen Engstelle wurde sie von einem entgegenkommenden 49-jährigen Busfahrer übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Bei dem nachfolgenden Sturz erlitt die 56-Jährige leichte Verletzungen. Der 49-Jährige entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, konnte jedoch im Nachgang durch die Polizei ermittelt werden. Der Führerschein des 49-Jährigen wurde beschlagnahmt. Des Weiteren erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell