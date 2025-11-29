PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen

Klingenmünster (ots)

Am vergangenen Freitag (28.11.2025) gegen 12:15 Uhr wurde ein 73-jähriger Mofafahrer zwischen Klingenmünster und Eschbach einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei welcher eine Alkoholisierung von 1,38 Promille festgestellt wurde. Sein Mofa musste er vor Ort stehen lassen, anschließend wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Telefon: 06343/93340
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

