POL-PDLD: Alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen
Klingenmünster (ots)
Am vergangenen Freitag (28.11.2025) gegen 12:15 Uhr wurde ein 73-jähriger Mofafahrer zwischen Klingenmünster und Eschbach einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei welcher eine Alkoholisierung von 1,38 Promille festgestellt wurde. Sein Mofa musste er vor Ort stehen lassen, anschließend wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.
