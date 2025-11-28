Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Versuchter Kabeldiebstahl - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht (26.11.2025 - 27.11.2025) drangen unbekannte Täter in ein Betriebsgelände in der Hainbachstraße in Landau ein. Dort wurden Kupferkabel von großen Kupferkabelrollen zerkleinert und augenscheinlich für den Abtransport vorbereitet. Tatsächlich entwendet wurde nichts. Jedoch entstand durch das Zuschneiden der Kupferkabel Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell