POL-PDLD: Edenkoben - Alkoholisiert aus dem Staub gemacht

Edenkoben (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der K31 zwischen Edenkoben und Edesheim kam es am Mittwochabend (26.11.2025, 21 Uhr), weil ein 37 Jahre alter Autofahrer alkoholisiert in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem Baum kollidierte. Durch die Kollision wurde der Baum entwurzelt und der Beifahrer verletzt. Der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer flüchten nach dem Unfall zu Fuß und konnten im Rahmen einer kurzen Fahndung ausfindig und festgenommen werden. Ein Schnelltest bei dem Unfallverursacher ergab 1,49 Promille, weshalb eine Blutprobe angeordnet werden musste. Während der Beifahrer in ein Krankenhaus kam, konnte der Mitfahrer in einer Gaststätte angetroffen werden. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl, weshalb er in eine Justizanstalt gebracht wurde. Der Gesamtunfallschaden liegt bei 10.000 Euro.

