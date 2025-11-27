Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim - Trunkenheitsfahrt - Zeugen gesucht

Bornheim (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten am 26.11.2025 gegen 12:22 Uhr eine erheblich alkoholisierte Person, welche gerade von einem Parkplatz eines Supermarktes in Bornheim wegfahren wollte. Vor Ort konnte ein 71-Jähriger angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Da zu vermuten war, dass der 71-Jährige zuvor mit seinem PKW zum Parkplatz gefahren ist, wurde diesem auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

