Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Angebliche Kammerjäger stehlen Schmuck

Wörth am Rhein (ots)

Weil eine Maus ihr Unwesen in einem Haus in Wörth in der Seilerstraße machte, bestellte die Bewohnerin am 26.11.25 im Internet über eine Dienstleistungsfirma einen angeblich vermittelten örtlichen Kammerjäger. Die beiden um 18.00h vor Ort erschienenen Männer baten die Bewohnerin für 10 Minuten das Schlafzimmer nicht zu betreten, da Giftköder ausgelegt werden sollten. Nach ihrer Arbeit verlangten Sie eine Rechnung im mittleren dreistelligen Bereich. Eine Stunde später bemerkte die Bewohnerin, dass Schmuck aus dem Schlafzimmer entwendet wurde. Giftköder oder Mausefallen wurden nicht ausgelegt. Die beiden Männer werden beschrieben als 25-30 Jahre alt. Zeugen, welche die Männer oder ein dazugehöriges Fahrzeug gesehen haben evtl. Marke, Farbe oder Firmenaufschrift nennen können, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen. Die Polizei rät:

- Prüfen sie bei Dienstleistungen und Handwerkervermittlungen immer das Impressum - Vergleichen sie ihre Feststellungen auf anderen Internetseiten, evtl. gibt es schon Warnungen vor dem Dienstleister anderer Betroffener - Neigen Sie dazu, renommierte ortsansässige Firmen direkt zu kontaktieren - Lassen Sie sich vor Ort Firmenausweise, Personalausweise und/oder schriftlich den Auftrag zeigen. - Werden Sie skeptisch, wenn auf dem Fahrzeug keine Firmenanschrift zu erkennen ist - Fragen Sie vor Beginn der Arbeiten nach dem Preis. - Weiter Infos finden sie hier: polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell