POL-PDLD: Germersheim
Leimersheim - Geschwindigkeitskontrollen
Germersheim / Leimersheim (ots)
Gestern Vormittag führte die Polizei Germersheim eine Geschwindigkeitskontrolle in der Mühlstraße in Leimersheim durch. Hier waren insgesamt fünf Autofahrer zu schnell unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle in der Josef-Probst-Straße in Germersheim hielten sich 20 Autofahrer nicht an die erlaubten 50 km/h. Der negative "Spitzenreiter" wurde mit 94 km/h gemessen.
