Albersweiler (ots) - Am 25.11.2025, gegen 09:30 Uhr, befuhr ein dreiachsiger LKW ohne Anhänger die Untere Latte in Albersweiler aus Richtung Siebenmorgenstraße kommend und bog nach rechts in den Breitenweg ab. Hierbei holte er vermutlich soweit aus, dass er einen Stromverteilerkasten vor dem Anwesen Nr. 2 abriss. Anschließend entfernte sich der LKW von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu ...

