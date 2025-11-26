PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Frau fährt alkoholisiert in den Gegenverkehr; Geschädigte gesucht

Rheinzabern (ots)

Dienstagabend gegen 18:45 Uhr wurde auf der L549 von Neupotz kommend in Richtung Rheinzabern ein auffälliges Fahrzeug gemeldet, welches mehrfach in den Gegenverkehr geriet und Fahrzeuge dadurch gefährdete. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Die 43-jährige Fahrzeugführerin konnte im Nachgang festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Es folgte die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Entnahme einer Blutprobe. Zeugen und insbesondere Geschädigte der Verkehrsgefährdungen werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle

Telefon: 07271-9221-0
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau

