Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Nach Trunkenheitsfahrt Widerstand geleistet

Bad Bergzabern (ots)

Der Polizei in Bad Bergzabern wurde am gestrigen Nachmittag, kurz nach 16 Uhr ein schwarzer Mercedes SLK gemeldet, welcher mehrfach das Stadtgebiet mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und die Friedhofstraße entgegen der Einbahnstraße befahren habe. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes festgestellt werden. Als der 40-jährige Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkam konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden und er stieg entgegen der Weisung der Polizisten in das Auto. Als er wieder aus seinem Fahrzeug stieg, rannte er plötzlich über die B427/Kapeller Straße weg. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnte er eingeholt und festgehalten werden. Der 40-Jährige leistete massiven Widerstand. Ein privat hinzukommender Bundespolizist versetzte sich in den Dienst und half, dem Mann die Handschellen anzulegen. Da der Beschuldigte im Auto nach den Polizisten gespuckt hatte, wurde ihm eine sogenannte Spuckschutzhaube aufgesetzt. Unter anderem hatte er zuvor auch nach den Polizisten gebissen. Des Weiteren beleidigte er sie fortlaufend. Dem Beschuldigten wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, die vorherige Atemalkoholmessung ergab 1,45 Promille. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten der Polizeiinspektion Bad Bergzabern verletzt, einer der beiden war nicht mehr dienstfähig.

Personen, welche eventuell durch den SLK-Fahrer gefährdet wurden, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

