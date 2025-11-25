Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - kein Führerschein und jetzt auch Auto weg

Germersheim (ots)

Gestern Vormittag kontrollierte die Polizei Germersheim in der Marktstraße in Germersheim einen 65-jährigen Autofahrer. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass er seit 2021 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und dennoch mehrfach hinter dem Steuer erwischt wurde. Daher wurde nicht nur ein Strafverfahren eingeleitet, sondern es wurde auch dessen PKW mit dem Ziel der Verwertung sichergestellt.

