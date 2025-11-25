PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Landau - Kontrolle Nachtfahrverbot

B10/Landau (ots)

In der Nacht (24.11.2025 - 25.11.2025) wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau das bestehende Nachtfahrverbot für den LKW-Verkehr auf der B10 kontrolliert. Innerhalb von einer Stunde konnten drei LKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Zwei Fahrer konnten eine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Die anderen beiden konnten keine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Sie wurden beanzeigt und zurückgeschickt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 08:50

    POL-PDLD: Landau - Zu eng in die Kurve - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am 24.11.2025 befuhr gegen 17:21 Uhr ein unbekannter männlicher Fahrradfahrer die Hartmannstraße in Richtung Cornichonstraße und bog nach links in die Bürgerstraße ab. Hierbei soll er die Kurve geschnitten haben, sodass eine entgegenkommende 32-Jährige Seat-Fahrerin nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer zu verhindern. Hierbei kollidierte die 32-Jährige mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren