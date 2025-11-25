Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Landau - Kontrolle Nachtfahrverbot

B10/Landau (ots)

In der Nacht (24.11.2025 - 25.11.2025) wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau das bestehende Nachtfahrverbot für den LKW-Verkehr auf der B10 kontrolliert. Innerhalb von einer Stunde konnten drei LKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Zwei Fahrer konnten eine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Die anderen beiden konnten keine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Sie wurden beanzeigt und zurückgeschickt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell