POL-PDLD: Landau - Zu eng in die Kurve - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 24.11.2025 befuhr gegen 17:21 Uhr ein unbekannter männlicher Fahrradfahrer die Hartmannstraße in Richtung Cornichonstraße und bog nach links in die Bürgerstraße ab. Hierbei soll er die Kurve geschnitten haben, sodass eine entgegenkommende 32-Jährige Seat-Fahrerin nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer zu verhindern. Hierbei kollidierte die 32-Jährige mit einem geparkten PKW Toyota. Der Fahrradfahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 8000 Euro zu kümmern. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

