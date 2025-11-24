POL-PDLD: Rülzheim - Fahrradfahrer übersehen
Rülzheim (ots)
Am Sonntagmittag befuhr ein Autofahrer die Friedhofstraße in Rülzheim und übersah im dortigen Kreisverkehr den von links kommenden Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision, wodurch der 57-jährige Radfahrer stürzte. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.
