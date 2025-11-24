POL-PDLD: Rülzheim - Fahrradfahrer übersehen

Landau (ots) - Am 22.11.2025 parke gegen 17:45 Uhr ein Audi-Fahrer seinen PKW in der Ravelinstraße in Landau. Am 23.11.2025 musste dieser gegen 10 Uhr feststellen, dass sein PKW durch einen unbekannten Verursacher im Rahmen eines Verkehrsunfalls massiv beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der PKW Audi war nicht mehr fahrbereit ...

