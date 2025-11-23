Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berauschter Fahrzeugführer

Bad Bergzabern (ots)

Durch eine Streife der Polizei Bad Bergzabern wurde am frühen Morgen des 23.11.2025 ein 23-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten durch die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Dementsprechend wurde vor Ort ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Kokain. Im weiteren Verlauf wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

