POL-PDLD: Gefahr durch Wackelkontakt
A65 (ots)
Am Abend des 22.11.2025 wurde ein Fahrzeug mit einem unbeleuchteten Anhänger auf der BAB 65 gemeldet. Das Fahrzeuggespann konnte durch die fahndenden Einsatzkräfte in Höhe der Raststätte 'Pfälzer Weinstraße' angetroffen und kontrolliert werden. Es konnte festgestellt werden, dass mehrere Lichter am Fahrzeug aufgrund eines losen Steckers nicht funktionierten. Letztlich konnte das Problem gelöst und die Fahrt fortgesetzt werden.
Aufgrund der aktuell dunklen Jahreszeit ist eine funktionierende Beleuchtung wichtiger Bestandteil der Verkehrssicherheit. Dies sollte vor Fahrtantritt unbedingt überprüft werden.
Rückfragen bitte an:
J. Rogge, PHK
Polizeiinspektion Edenkoben
Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell