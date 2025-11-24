PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - 15.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Am 22.11.2025 parke gegen 17:45 Uhr ein Audi-Fahrer seinen PKW in der Ravelinstraße in Landau. Am 23.11.2025 musste dieser gegen 10 Uhr feststellen, dass sein PKW durch einen unbekannten Verursacher im Rahmen eines Verkehrsunfalls massiv beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der PKW Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt circa 15.00 Euro. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 11:28

    POL-PDLD: Annweiler - Er kam nicht weit...

    Annweiler (ots) - Am 23.11.2025 nahm sich gegen 19:50 Uhr in Annweiler ein 23-Jähriger den Schlüssel eines PKW BMW, welcher eigentlich seiner Mutter gehörte. Trotz entgegenstehendem Willen seiner Mutter fuhr er in alkoholisiertem Zustand davon. Die Fahrt war recht schnell beendet, nach circa 100 Metern kollidierte er mit einer Grundstücksmauer. Der 23-Jährige entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit und ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 12:19

    POL-PDLD: Berauschter Fahrzeugführer

    Bad Bergzabern (ots) - Durch eine Streife der Polizei Bad Bergzabern wurde am frühen Morgen des 23.11.2025 ein 23-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten durch die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Dementsprechend wurde vor Ort ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Kokain. Im weiteren Verlauf wurde dem Mann eine Blutprobe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren