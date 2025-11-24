Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - 15.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Am 22.11.2025 parke gegen 17:45 Uhr ein Audi-Fahrer seinen PKW in der Ravelinstraße in Landau. Am 23.11.2025 musste dieser gegen 10 Uhr feststellen, dass sein PKW durch einen unbekannten Verursacher im Rahmen eines Verkehrsunfalls massiv beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der PKW Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt circa 15.00 Euro. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

