POL-PDLD: Annweiler - Er kam nicht weit...

Annweiler (ots)

Am 23.11.2025 nahm sich gegen 19:50 Uhr in Annweiler ein 23-Jähriger den Schlüssel eines PKW BMW, welcher eigentlich seiner Mutter gehörte. Trotz entgegenstehendem Willen seiner Mutter fuhr er in alkoholisiertem Zustand davon. Die Fahrt war recht schnell beendet, nach circa 100 Metern kollidierte er mit einer Grundstücksmauer. Der 23-Jährige entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit und konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden. Der PKW BMW war nicht mehr fahrbereit, es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 7000 Euro. Auch die Grundstücksmauer wurde beschädigt. Zu allem Überfluss ist der 23-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Daher wird er sich in Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

