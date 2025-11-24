Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Abfahrtskontrolle

A65/Edenkoben (ots)

Am gestrigen Sonntag, 23.11.2025, zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr, wurden auf der Rastanlage Pfälzer Weinstraße Ost 38 LKW-Fahrer überprüft, die um 22.00 Uhr nach Ende des Sonntagsfahrverbots ihre Fahrt wieder aufnehmen wollten. Bei einem LKW-Fahrer wurde eine Alkoholkonzentration von 3,51 Promille festgestellt, weshalb dieser seine Fahrt erst am nächsten Tag antreten konnte. Aufgrund der kalten Temperaturen wurde auch die Bereifung der Fahrzeuge kontrolliert. Eine Beanstandung diesbezüglich konnte nicht festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell