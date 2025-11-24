PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Wohnung

POL-PDLD: Einbruch in Wohnung
  • Bild-Infos
  • Download

St. Martin (ots)

In der Zeit von 00.30 Uhr bis 11.00 Uhr wurde am gestrigen Sonntag (24.11.2025) in der Von-Dalberg-Straße eine Terrassentür aufgehebelt und eingeschlagen, wodurch sich Zugang zu einer Wohnung verschafft wurde. Hier wurden mehrere Kommoden und Schränke durchwühlt. Die Täter verließen anschließend ohne Beute die Wohnung.

Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, mögen sich bitte mit der Polizei Edenkoben in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg Dausch
Polizeiinspektion Edenkoben


Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 11:47

    POL-PDLD: Rülzheim - Fahrradfahrer übersehen

    Rülzheim (ots) - Am Sonntagmittag befuhr ein Autofahrer die Friedhofstraße in Rülzheim und übersah im dortigen Kreisverkehr den von links kommenden Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision, wodurch der 57-jährige Radfahrer stürzte. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-0 ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:30

    POL-PDLD: Landau - 15.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfallflucht

    Landau (ots) - Am 22.11.2025 parke gegen 17:45 Uhr ein Audi-Fahrer seinen PKW in der Ravelinstraße in Landau. Am 23.11.2025 musste dieser gegen 10 Uhr feststellen, dass sein PKW durch einen unbekannten Verursacher im Rahmen eines Verkehrsunfalls massiv beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der PKW Audi war nicht mehr fahrbereit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren