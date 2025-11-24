Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Wohnung

St. Martin (ots)

In der Zeit von 00.30 Uhr bis 11.00 Uhr wurde am gestrigen Sonntag (24.11.2025) in der Von-Dalberg-Straße eine Terrassentür aufgehebelt und eingeschlagen, wodurch sich Zugang zu einer Wohnung verschafft wurde. Hier wurden mehrere Kommoden und Schränke durchwühlt. Die Täter verließen anschließend ohne Beute die Wohnung.

Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, mögen sich bitte mit der Polizei Edenkoben in Verbindung setzen.

