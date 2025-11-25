PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Fahrzeug zerkratzt

Hagenbach (ots)

In der Nacht von 23.11.25 auf 24.11.25 wurde ein Fahrzeug in Hagenbach in der Ahornstraße beschädigt. Der bislang unbekannte Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand den Pkw auf der Beifahrerseite. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 08:51

    POL-PDLD: B10/Landau - Kontrolle Nachtfahrverbot

    B10/Landau (ots) - In der Nacht (24.11.2025 - 25.11.2025) wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau das bestehende Nachtfahrverbot für den LKW-Verkehr auf der B10 kontrolliert. Innerhalb von einer Stunde konnten drei LKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Zwei Fahrer konnten eine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Die anderen beiden konnten keine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Sie wurden beanzeigt und ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 08:50

    POL-PDLD: Landau - Zu eng in die Kurve - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am 24.11.2025 befuhr gegen 17:21 Uhr ein unbekannter männlicher Fahrradfahrer die Hartmannstraße in Richtung Cornichonstraße und bog nach links in die Bürgerstraße ab. Hierbei soll er die Kurve geschnitten haben, sodass eine entgegenkommende 32-Jährige Seat-Fahrerin nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer zu verhindern. Hierbei kollidierte die 32-Jährige mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren