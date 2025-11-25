POL-PDLD: Hagenbach - Fahrzeug zerkratzt
Hagenbach (ots)
In der Nacht von 23.11.25 auf 24.11.25 wurde ein Fahrzeug in Hagenbach in der Ahornstraße beschädigt. Der bislang unbekannte Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand den Pkw auf der Beifahrerseite. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.
