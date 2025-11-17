PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Aufbruch eines Opferstockes in der Pfarrkirche Temmels - Zeugen gesucht

Temmels (ots)

Am Donnerstag, 13.11.2025 kam es in der Pfarrkirche St. Peter in Temmels zu einem Aufbruch eines Opferstockes. Der im Kircheninnenraum befindliche Opferstock wurde durch einen bisher unbekannten Täter gewaltsam aufgehebelt und das darin befindliche Opfergeld wurde entwendet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Ansprechpartner: PHK Mario Morgens, Bezirksbeamter
Telefon: 06581-9155-35
pisaarburg@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

