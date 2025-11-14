PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Versuchte Gefährdung des Straßenverkehrs in Damflos

Damflos (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 13.11.2025, auf Freitag, 14.11.2025, kam es in der Ortslage Damflos, Brunnenstraße, abermals zu einer versuchten Straßenverkehrsgefährdung (letztmalig im Aug. 2025). Hier manipulierte die bislang unbekannte Täterschaft einen PKW-Reifen mittels Holzschraube. An der vorgenannten Örtlichkeit wird die polizeiliche Präsenz künftig verstärkt, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Dennoch erbittet die PI Hermeskeil sachdienliche Hinweise unter den unten genannten Kontaktmöglichkeiten

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-915110
www.pihermeskeil@polizei.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

