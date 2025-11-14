PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl in Kfz-Werkstatt

Malborn (ots)

In den frühen Morgenstunden des 11.11.2025, drang ein bislang unbekannter Täter in eine Kfz-Werkstatt im Industriegebiet in Malborn ein, in dem er sich unberechtigt Zutritt zum Gebäude verschaffte. Zur Höhe der Beute können bislang keine Angaben gemacht werden.

Zeugen die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben oder auch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben könnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Hermeskeil, 06503/9151-10 oder dem Kriminaldauerdienst in Trier, 0651/9834-3390 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-91510
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 18:26

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße

    Morbach (ots) - Am Donnerstag, 13.11.2025 zwischen 16:00 Uhr und 16:39 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Morbach ein geparkter schwarzer PKW der Marke BMW durch einen vorbeifahrenden PKW beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Morbach unter Tel.: 06533-93740 oder ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 17:15

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der K 69 zwischen Weiskirchen und Mandern

    Mandern (ots) - Am Mittwoch, den 12.11.2025, gegen 07:20 Uhr, kam es auf der K 69 zwischen Weiskirchen und Mandern zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei kam es im Begegnungsverkehr zur Kollision der Außenspiegel zweier PKW, wodurch der Außenspiegel der Geschädigten beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren