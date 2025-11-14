Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl in Kfz-Werkstatt

Malborn (ots)

In den frühen Morgenstunden des 11.11.2025, drang ein bislang unbekannter Täter in eine Kfz-Werkstatt im Industriegebiet in Malborn ein, in dem er sich unberechtigt Zutritt zum Gebäude verschaffte. Zur Höhe der Beute können bislang keine Angaben gemacht werden.

Zeugen die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben oder auch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben könnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Hermeskeil, 06503/9151-10 oder dem Kriminaldauerdienst in Trier, 0651/9834-3390 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell