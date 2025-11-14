Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der B41 in Fahrtrichtung Birkenfeld- Zeugen gesucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025, kam es gegen 15 Uhr auf der B41 im Stadtteil Oberstein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Transporter und einem dunklen Motorrad. Der Motorradfahrer scherte von der rechten Fahrbahn zum Überholen aus und übersieht dabei den auf der linken Fahrbahn befindlichen Transporter, wodurch es zum Zusammenstoß gekommen ist. Der Motorradfahrer flüchtet anschließend vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang bzw. zu einem möglichen Unfallverursacher geben können. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781 - 5610

