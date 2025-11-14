PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall B51 Höhe Windmühle

Trier (ots)

Am 14.11.2025 gegen 13:40 Uhr kam es auf der B51 Höhe Windmühle zu einem Auffahrunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Durch den Aufprall wurde der LKW derart beschädigt, dass Betriebsstoffe ausliefen. Der PKW war mit zwei Personen besetzt, wobei die Fahrzeugführerin vorsorglich in ein Trierer Krankenhaus verbracht wurde. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Aktuell kommt es vor Ort zu einem massiven Rückstau, eine Umleitung wird eingerichtet. Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

