Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von schweren Werkzeugen

Hünxe (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 18.20 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Fabrikationshalle an der Straße In der Beckuhl ein.

Um in das Gebäude zu gelangen, schlugen die Täter eine Fensterscheibe an der Rückseite der Halle ein. Sie stahlen schwere Werkzeuge; unter anderem Spiralbohrer, Gewindebohrer, Senker, Fräser und Spindelwerkzeuge.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, dass sie sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 melden. So sind zum Beispiel Hinweise zu Fahrzeugen interessant, mit denen die Werkzeuge transportiert wurden.

DF (Ref.-Nr. 250730-0820)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell