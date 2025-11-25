Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neupotz

Berg - Geschwindigkeitskontrollen

Neupotz / Berg (ots)

Gestern morgen, am 24.11.25, wurden sowohl in Neupotz, als auch in Berg, Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizeiinspektion Wörth durchgeführt. In Neupotz wurde der Verkehr in der Hauptstraße in Fahrtrichtung Leimersheim kontrolliert. Bei erlaubten 30 km/h waren im Zeitraum von 08.15h bis 09.15h sechs Fahrer zu schnell. Wenig später zwischen 10.15h und 11.15h wurde in Neulauterburg die Hagenbacherstraße und danach in Berg die Bruchbergstraße kontrolliert. In Neulauterburg hielten sich alle ca. 70 gemessenen Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. In Berg fuhren vier Fahrzeugführer bei erlaubten 30km/h zu schnell.

