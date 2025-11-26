PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Stoppschild kontrolliert

Landau (ots)

Am 25.11.2025 wurden am Vormittag zwei Standkontrollen durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau in der Zweibrücker Straße / Ecke Weißenburger Straße in Landau am dortigen Stoppschild durchgeführt. Innerhalb von 2,5 Stunden mussten 26 Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt werden, da sie das Stoppschild missachteten. Elf Fahrzeugführer mussten beanzeigt werden, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Auf diese wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zukommen. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer wurden mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro belegt, da sie nicht angeschnallt waren. Zudem wurden zwei Mängelberichte ausgestellt. Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

