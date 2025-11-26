PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Albersweiler (ots)

Am 25.11.2025, gegen 09:30 Uhr, befuhr ein dreiachsiger LKW ohne Anhänger die Untere Latte in Albersweiler aus Richtung Siebenmorgenstraße kommend und bog nach rechts in den Breitenweg ab. Hierbei holte er vermutlich soweit aus, dass er einen Stromverteilerkasten vor dem Anwesen Nr. 2 abriss. Anschließend entfernte sich der LKW von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Durch einen unbeteiligten Zeugen konnte der LKW wie folgt beschrieben werden: dunkelgrauer dreiachsiger LKW mit Planen-Spriegel-Aufbau mit unbekannter blauer Aufschrift

Der Verursacher oder weitere Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Annweiler Tel.: 06346-9646-0 oder per E-Mail: pwannweiler@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiwache Annweiler
Telefon: 06346-9646-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

