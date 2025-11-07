Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsvorfall auf der A650 - Polizei sucht geschädigten Fahrer und weitere Zeugen

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 07.11.2025, gegen 11 Uhr, konnten Polizeikräfte auf der Bundesautobahn 650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim, kurz vor der Verbindungsbrücke zwischen Ludwigshafen-Oggersheim und Ludwigshafen-Gartenstadt, beobachten, wie der 41-jährige Fahrer eines grauen KIA Sorento einen hinter ihm fahrenden roten Audi A3 Cabrio bis zum Stillstand ausbremste.

Der Fahrer des KIA konnte durch die Polizeikräfte angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Der geschädigte Fahrer des roten Audi A3 Cabrio ist bislang unbekannt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

