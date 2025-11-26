PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Bad Bergzabern (ots)

Am gestrigen Dienstag, 25.11.25 kam es in der Weinstraße um 18Uhr in Höhe der HEM-Tankstelle in Bad Bergzabern zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen. Der 21-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Pkw von der Tankstelle nach links in Richtung Bahnhof auf die Weinstraße ein. Hierbei missachtete er den Vorrang einer aus Richtung Bahnhof kommenden 65-Jährigen und es kam Zusammenstoß. Beide Personen sowie die 21-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers klagten über Schmerzen, weshalb sie durch Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 14.000,-Euro und die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

