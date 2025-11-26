PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Polizei als Freund und Helfer der jüngsten Verkehrsteilnehmer

Bad Bergzabern (ots)

Am gestrigen Tage wurden Schülerinnen und Schüler wie bereits mehrfach seit Defekt der Ampelanlage in der Weinstraße durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern beim Überqueren der Weinstraße unterstützt. Hierzu wurden verkehrsregelnde Maßnahmen getroffen, um den Kindern und Jugendlichen ein Gefahrenfreies Queren der Bundesstraße zu ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

