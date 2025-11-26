POL-PDLD: Bad Bergzabern - Polizei als Freund und Helfer der jüngsten Verkehrsteilnehmer
Bad Bergzabern (ots)
Am gestrigen Tage wurden Schülerinnen und Schüler wie bereits mehrfach seit Defekt der Ampelanlage in der Weinstraße durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern beim Überqueren der Weinstraße unterstützt. Hierzu wurden verkehrsregelnde Maßnahmen getroffen, um den Kindern und Jugendlichen ein Gefahrenfreies Queren der Bundesstraße zu ermöglichen.
