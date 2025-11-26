POL-PDLD: Bad Bergzabern - Polizei als Freund und Helfer der jüngsten Verkehrsteilnehmer

Rülzheim (ots) - Gestern Mittag befuhr ein 36-jähriger Autofahrer gegen 13:50 Uhr die Landstraße 493 von Herxheimweyher kommend in Richtung Rülzheim. Dort kam ihm ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem schwarzen Fahrzeug entgegen. Da dieser aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet, musste der 36-Jährige ausweichen und in den Grünstreifen fahren, wo er einen Leitpfosten beschädigte. Der ...

mehr